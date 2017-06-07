На мосту у «Арены Омск» в страшной аварии погибли два человека
Машина превратилась в груду железа.
Машина превратилась в груду железа.
Авария произошла сегодня вечером, 7 июня, буквально пару часов назад. Очевидцы сообщают о столкновении автомобиля Toyota Funсargo с грузовиком на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у «Арены Омск».
По предварительной версии, легковой автомобиль ехал со стороны Телецентра. По неизвестной пока причине водитель резко затормозил, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком.
Очевидцы сообщают о двух погибших. Одного выбросило на дорогу, другой остался в смятой машине на заднем сиденье. Известно также как минимум о двух пострадавших. На месте ЧП работало две бригады скорой помощи и спасатели.
Подробности происшествия уточняются.