На мосту у «Арены Омск» в страшной аварии погибли два человека

Авария произошла сегодня вечером, 7 июня, буквально пару часов назад. Очевидцы сообщают о столкновении автомобиля Toyota Funсargo с грузовиком на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у «Арены Омск».

По предварительной версии, легковой автомобиль ехал со стороны Телецентра. По неизвестной пока причине водитель резко затормозил, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком.