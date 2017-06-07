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16:00 (мск), источник: Om1.ru

На мосту у «Арены Омск» в страшной аварии погибли два человека

Машина превратилась в груду железа.

Авария произошла сегодня вечером, 7 июня, буквально пару часов назад. Очевидцы сообщают о столкновении автомобиля Toyota Funсargo с грузовиком на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у «Арены Омск».

По предварительной версии, легковой автомобиль ехал со стороны Телецентра. По неизвестной пока причине водитель резко затормозил, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком.

Очевидцы сообщают о двух погибших. Одного выбросило на дорогу, другой остался в смятой машине на заднем сиденье. Известно также как минимум о двух пострадавших. На месте ЧП работало две бригады скорой помощи и спасатели.

Подробности происшествия уточняются.

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