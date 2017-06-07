В Кропоткине мужчина избил полицейских автомобильным бампером

По версии следствия, 28 декабря 2013 года двое инспекторов ДПС находились на дежурстве. Около полуночи на улице Красноармейской они увидели ВАЗ-21072 и потребовали, чтобы водитель остановился для проверки документов. Тот проигнорировал требование полицейских и продолжил движение, они настигли его возле дома № 32 по улице Шевченко. Водитель оказался пьян, после этого он нанес инспекторам несколько ударов автомобильным бампером, сообщил порталу Юга.ру следователь Кропоткинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Николай Владимиров.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.