Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
По данным местных СМИ, митингующие намерены не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков. Есть задержанные.
По данным местных СМИ, митингующие намерены не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков. Есть задержанные.
КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Стычки между митингующими и правоохранителями произошли в Одессе, последние применили слезоточивый газ.
Как сообщает «7 канал», участники протеста перекрыли дорогу на проспекте Шевченко, зажгли файеры и шины.
«Митингующие хотят не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков», — сказано в сообщении. Протест в Одессе
Судя по фотографиям с места событий, есть по меньшей мере один пострадавший.
Двух человек задержали и доставили в отделение полиции.
В конце мая сельский совет Козятина Винницкой области забрал земельный участок, который принадлежал семье погибшего в Донбассе бойца, в связи с чем недовольные участники АТО выбили стекла во входной двери здания и подожгли шины.