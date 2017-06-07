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16:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры

По данным местных СМИ, митингующие намерены не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков. Есть задержанные.

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Стычки между митингующими и правоохранителями произошли в Одессе, последние применили слезоточивый газ.

Как сообщает «7 канал», участники протеста перекрыли дорогу на проспекте Шевченко, зажгли файеры и шины.

«Митингующие хотят не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков», — сказано в сообщении. Протест в Одессе из-за земли для участников АТО, 7 июня 2017.

Судя по фотографиям с места событий, есть по меньшей мере один пострадавший.

Двух человек задержали и доставили в отделение полиции.

В конце мая сельский совет Козятина Винницкой области забрал земельный участок, который принадлежал семье погибшего в Донбассе бойца, в связи с чем недовольные участники АТО выбили стекла во входной двери здания и подожгли шины.

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