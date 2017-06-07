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17:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

У торгового центра Краснодара произошло тройное ДТП

Около 11:20 в районе торгового центра OZ Mall в Краснодаре произошло ДТП.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2114 двигался по трассе М-4 «Дон». Проезжая торговый центр, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу. Там «Лада» врезалась в Ford Focus. От удара иномарка опрокинулась и наехала на автомобиль Mazda.

В результате происшествия водитель «Лады» был доставлен в больницу с полученными травмами. Женщину, что управляла Ford Focus также доставили в больницу для обследования, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

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