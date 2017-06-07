У торгового центра Краснодара произошло тройное ДТП
Около 11:20 в районе торгового центра OZ Mall в Краснодаре произошло ДТП.
Около 11:20 в районе торгового центра OZ Mall в Краснодаре произошло ДТП.
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2114 двигался по трассе М-4 «Дон». Проезжая торговый центр, водитель не справился с управлением,
В результате происшествия водитель «Лады» был доставлен в больницу с полученными травмами. Женщину, что управляла Ford Focus также доставили в больницу для обследования, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.