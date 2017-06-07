У торгового центра Краснодара произошло тройное ДТП

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2114 двигался по трассе М-4 «Дон». Проезжая торговый центр, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу. Там «Лада» врезалась в Ford Focus. От удара иномарка опрокинулась и наехала на автомобиль Mazda.

В результате происшествия водитель «Лады» был доставлен в больницу с полученными травмами. Женщину, что управляла Ford Focus также доставили в больницу для обследования, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.