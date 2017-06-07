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17:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области ответит в суде за избиение врача скорой помощи

Пьяный парень грозился убить фельдшера.

Житель Воробьевского района, 18-летний парень, пойдет под суд за избиение фельдшера в отделении скорой помощи. Молодой человек ударил врача металлическим стулом, а перед этим бил руками и ногами. При этом парень угрожал фельдшеру убийством.

По версии следствия, пьяный житель Воробьевского района пришел в отделение скорой помощи вечером 18 февраля 2017 года. Парень вел себя неадекватно и агрессивно, стал бить врача и угрожать ему, таким образом демонстрируя свое отношение к медперсоналу. Фельдшер воспринял угрозы реально.

Парень попал под уголовное дело за побои из хулиганских побуждений (ст. 116 УК РФ) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Прокурор Воробьевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

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