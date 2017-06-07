Пенсионер утонул в искусственном водоеме в Бресте

Тело местного жителя 1945 года рождения было обнаружено 5 июня в 7 часов в искусственном озере вблизи жилого дома по ул. Школьной. Видимые признаки насильственной смерти на теле отсутствовали.

Накануне вечером мужчину у водоема видели соседи. С их слов, вместе со знакомыми он распивал спиртные напитки. Затем друзья ушли, а он остался на берегу. Пенсионер проживал один. Мужчина страдал заболеванием ног.

По факту смерти брестчанина проводится проверка.