Пенсионер утонул в искусственном водоеме в Бресте
7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер утонул в искусственном водоеме в Бресте, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер утонул в искусственном водоеме в Бресте, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
Тело местного жителя 1945 года рождения было обнаружено 5 июня в 7 часов в искусственном озере вблизи жилого дома по ул. Школьной. Видимые признаки насильственной смерти на теле отсутствовали.
Накануне вечером мужчину у водоема видели соседи. С их слов, вместе со знакомыми он распивал спиртные напитки. Затем друзья ушли, а он остался на берегу. Пенсионер проживал один. Мужчина страдал заболеванием ног.
По факту смерти брестчанина проводится проверка.