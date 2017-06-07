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17:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Иностранец пытался 5 раз за день дать взятку нижегородскому полицейскому

В итоге к административному нарушению он получил еще и обвинение в уголовном преступлении.

В Нижнем Новгороде гражданин одной из стран ближнего зарубежья пытался пять раз дать взятку одному и тому же сотруднику полиции чтобы избежать наказания за нарушения миграционного законодательства.

Как сообщили ИА REGNUM в областном суде, в апреле 2017 года в ходе проверки миграционной службой в действиях одного из гражданин из страны ближнего зарубежья были выявлены признаки административного правонарушения, связанного с нарушением миграционного законодательства.

Мужчина был доставлен в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области для составления протокола.

Осознавая, что будет привлечен к административной ответственности и не желая нести наказание, иностранец решил дать взятку заместителю начальника отдела иммиграционного контроля за несоставление протокола об административном правонарушении.

Сотрудник полиции ответил отказом и попросил мужчину покинуть служебный кабинет. Мужчина вышел, но от своих намерений не отказался. Он пять раз заходил в кабинет и предлагал полицейскому взятку. Каждый раз он получал отказ.

В итоге мужчина достал из кармана 15 тыс. рублей и вложил их в папку, лежавшую на столе сотрудника полиции, рассчитывая, что последний примет их в качестве взятки. При этом он продолжал настаивать на несоставлении протокола об административном правонарушении. Принять денежные средства заместитель начальника отдела иммиграционного контроля отказался, а у иностранца к административному нарушению добавилось еще и обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, ст. 291 ч.3 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о создании реестра чиновников, уволенных по причине утраты доверия. Функцию пополнения списка предлагается возложить на работодателей.

В реестр попадут уволенные с утратой доверия высшие государственные чиновники, работники прокуратуры, сотрудники Следственного комитета и органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Попадание в «черный список» также грозит уволенным из-за коррупции работникам Центробанка, должностным лицам госкорпораций и социальных фондов.

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