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17:51 (мск), источник: РИА Новости

В столице Сомали прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо, передает агентство Рейтер.

Причина взрыва не сообщается. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие либо погибшие в результате взрыва.

В Сомали действует террористическая организация «Аш-Шабаб», которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

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