Мэрия Казани о возможном задержании замглавы исполкома: не исключена провокация

— Иван Кузнецов, действительно, был приглашен в СКР по РТ. В настоящее время мы не располагаем информацией о задержании Ивана Кузнецова, как и о том, пояснения по какому делу он дает. По словам Кузнецова, в его адрес неоднократно поступали различного рода угрозы. Не исключено, что речь идет о провокации со стороны недобросовестных предпринимателей, — цитирует «Бизнес Online» сообщение мэрии.

Напомним, 7 июня днем стало известно, что по подозрению в получении взятки был задержан Иван Кузнецов. Предварительно, сумма взятки — 600 тысяч рублей. По данным СМИ, спецоперация была проведена силами ФСБ, причем не татарстанского управления ведомства, а группой сотрудников из Москвы.