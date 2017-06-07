Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Врач-диетолог назвал единственное, что надо убрать из рациона
Елена Летучая восхитила поклонников своей «маленькой копией»
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Глюкоза опубликовала фото с разбитой губой и синяками - СМИ
Табаков и другие клиенты банка лишились миллионов
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
15Последствия урагана в Москве
19:44 (мск), источник: Prokazan.ru

Мэрия Казани о возможном задержании замглавы исполкома: не исключена провокация

В мэрии Казани прокомментировали сообщения о задержании замглавы исполкома Ивана Кузнецова, в ведомстве считают, что здесь возможна провокация.

Источник: Prokazan.ru

— Иван Кузнецов, действительно, был приглашен в СКР по РТ. В настоящее время мы не располагаем информацией о задержании Ивана Кузнецова, как и о том, пояснения по какому делу он дает. По словам Кузнецова, в его адрес неоднократно поступали различного рода угрозы. Не исключено, что речь идет о провокации со стороны недобросовестных предпринимателей, — цитирует «Бизнес Online» сообщение мэрии.

Напомним, 7 июня днем стало известно, что по подозрению в получении взятки был задержан Иван Кузнецов. Предварительно, сумма взятки — 600 тысяч рублей. По данным СМИ, спецоперация была проведена силами ФСБ, причем не татарстанского управления ведомства, а группой сотрудников из Москвы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Призывника из Казани выкинули из воинского эшелона в Чите: он в реанимации
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
В самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Серийный выпуск модернизированных Ту-160 начнется в 2021 году
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Полиция подтвердила убийство гражданина России в США
Спорт
Сборная РФ объявила окончательную заявку на Кубок конфедераций В списке из 23 фамилий не оказалось Романа Зобнина, Марио Фернандеса, Алана Дзагоева и Артема Дзюбы
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь