Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
В Госдуме придумали ответ странам, отказывающим крымчанам в визах
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
СМИ: Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Глюкоза опубликовала фото с разбитой губой и синяками - СМИ
Табаков и другие клиенты банка лишились миллионов
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Последствия урагана в Москве
18:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали мужчину, избившего машину своей бывшей

Хулиган колотил по автомобилю руками и ногами и даже вырвал ручки у дверей.

Источник: Reuters

В ночь на 7 июня наряд Росгвардии по Кировскому району задержал 31-летнего местного жителя, вступившего в бой с иномаркой своей подруги.

Поздно вечером мужчина пришел к дому № 4 по улице Червонного Казачества и принялся колотить рукам и ногами припаркованную во дворе Mazda 6. Машина принадлежала его бывшей сожительнице и таким образом мужчина, видимо решил отомстить возлюбленной за разбитое сердце.

Хозяйка иномарки услышав шум и увидев, как бывший приятель колотит ее машину, вызвала полицию. Дебош разневанного мужчины закончился разбитым лобовым стеклом и повреждением задней двери. Кроме этого, хулиган вырвал все ручки на дверях автомобиля.

Точную сумму ущерба выясняет хозяйка машины. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Медики смогут пройти стажировки в ходе Фестиваля молодежи и студентов
Топ-менеджеров госкомпаний пересадят в российские самолеты
Медики смогут пройти стажировки в ходе Фестиваля молодежи и студентов
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
В самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Жильцы сносимых пятиэтажек не будут платить за капремонт
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь