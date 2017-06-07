В Петербурге задержали мужчину, избившего машину своей бывшей

В ночь на 7 июня наряд Росгвардии по Кировскому району задержал 31-летнего местного жителя, вступившего в бой с иномаркой своей подруги.

Поздно вечером мужчина пришел к дому № 4 по улице Червонного Казачества и принялся колотить рукам и ногами припаркованную во дворе Mazda 6. Машина принадлежала его бывшей сожительнице и таким образом мужчина, видимо решил отомстить возлюбленной за разбитое сердце.

Хозяйка иномарки услышав шум и увидев, как бывший приятель колотит ее машину, вызвала полицию. Дебош разневанного мужчины закончился разбитым лобовым стеклом и повреждением задней двери. Кроме этого, хулиган вырвал все ручки на дверях автомобиля.

Точную сумму ущерба выясняет хозяйка машины. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.