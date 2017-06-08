В Воронеже иномарка сбила велосипедиста на регулируемом перекрёстке

7 июня в Воронеже водитель автомобиля «Тойота Рав 4"сбил велосипедиста. Авария произошла в 16:00 на регулируемом перекрёстке на Московском проспекте.

Как рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, за рулём иномарки был 48-летний мужчина. При каких обстоятельствах произошло ДТП — ещё устанавливается.

Пострадавшего с места ЧП доставили в больницу. О его состоянии информации пока нет.