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19:03 (мск), источник: Sputnik.md

Опубликовано видео с подпольной алкогольной фабрики в Молдове

Десятки обысков провели сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования дела о подделке спиртных напитков — представлено видео операции.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Сотрудники управления по расследованию экономических преступлений Нацинспектората расследований вместе с прокурорами провели 32 обыска в Кишиневе и нескольких районах страны в рамках расследования дела о подделке алкогольной продукции и незаконной продаже этилового спирта на рынках Молдовы.

В ходе расследования установлено, что в состав группировки вошли 9 человек, проживающих в Кишиневе, Каларашском и Леовском районах.

Они заведовали тремя подпольными точками по производству контрафактных спиртных напитков и пятью пунктами продажи этилового спирта.

В ходе обысков правоохранители нашли у подозреваемых 194 пластиковые бутылки, 122 канистры по 20 литров и 15 сосудов по 220 литров, в которых был этиловый спирт. Также найдены 250 стеклянных бутылок для розлива крепких алкогольных напитков известных марок.

Более того, полицейские нашли черную бухгалтерию, где указана вся финансовая деятельность группировки, а также охотничье ружье и патроны, которые хранились незаконно.

Задерживать подозреваемых не стали. Во время расследования они будут находиться на свободе. Согласно действующему законодательству, им грозит штраф до 167,5 тысячи леев.

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