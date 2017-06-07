Условные сроки за смерть роженицы получили врачи в Атырау
Медики выплатили родным погибшей от разрыва матки женщине 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.
Медики выплатили родным погибшей от разрыва матки женщине 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.
Приговор огласили трём
Медики признали свою вину ещё до суда и выплатили компенсацию за моральный вред в размере 10 млн тенге, ещё три млн пообещали выплатить в ближайшее время. Но родные погибшей 32-летней Гульданы Жекеновой решили добиваться справедливости в суде.
По данным следствия, беременная не состояла на учёте в областном перинатальном центре, куда обратилась со схватками, именно поэтому там отказали ей в помощи, несмотря на то, что состояние женщины было тяжёлым. Роженица умерла от разрыва матки и кровотечения уже в городском роддоме. Медики этого учреждения и были наказаны. Их приговорили к условным срокам. Акмарал Сембаева получила год, Назгуль Мухамбеткалиева — два, Жанар Дуэтова — три года лишения свободы условно. Кроме того, они лишены права заниматься медицинской деятельностью три года.
Родные погибшей женщины теперь намерены судиться с медучреждениями — областным и городским роддомами, сообщает КТК.
32-летняя женщина скончалась в декабре 2016 года от разрыва матки. Спасти её ребёнка тоже не удалось. Специальная комиссия, расследовавшая смерть пациентки, выявила ряд нарушений в работе медиков —
Без матери остались трое детей, младшей из которых всего четыре года.