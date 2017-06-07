Условные сроки за смерть роженицы получили врачи в Атырау

Приговор огласили трём акушерам-гинекологам из Атырау, которые не сделали вовремя операцию пациентке, из-за чего она скончалась, сообщает телеканал КТК.

Медики признали свою вину ещё до суда и выплатили компенсацию за моральный вред в размере 10 млн тенге, ещё три млн пообещали выплатить в ближайшее время. Но родные погибшей 32-летней Гульданы Жекеновой решили добиваться справедливости в суде.

По данным следствия, беременная не состояла на учёте в областном перинатальном центре, куда обратилась со схватками, именно поэтому там отказали ей в помощи, несмотря на то, что состояние женщины было тяжёлым. Роженица умерла от разрыва матки и кровотечения уже в городском роддоме. Медики этого учреждения и были наказаны. Их приговорили к условным срокам. Акмарал Сембаева получила год, Назгуль Мухамбеткалиева — два, Жанар Дуэтова — три года лишения свободы условно. Кроме того, они лишены права заниматься медицинской деятельностью три года.

Родные погибшей женщины теперь намерены судиться с медучреждениями — областным и городским роддомами, сообщает КТК.

32-летняя женщина скончалась в декабре 2016 года от разрыва матки. Спасти её ребёнка тоже не удалось. Специальная комиссия, расследовавшая смерть пациентки, выявила ряд нарушений в работе медиков — организационно-тактического и лечебно-диагностического характера, а также в оформлении медицинской документации. Всё это было обнаружено в трёх лечебных учреждениях: в Есбольской амбулатории, областном перинатальном центре и городском родильном доме.

Без матери остались трое детей, младшей из которых всего четыре года.