Полиция подтвердила, что убитый в США был гражданином России

«Мы можем подтвердить, что он гражданин России», — сообщил РИА Новости представитель полиции. Ранее в полицейском участке заявили, что не обладают информацией о гражданстве погибшего.

Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью

Информации о том, какой статус был у погибшего в США, пока нет.

Двое молодых людей — 18-летний Артем Зиберов (Artem S. Ziberov) и 17-летний Шади Ади Наджар (Shadi Adi Najjar) — были застрелены вечером в понедельник в автомобиле в жилом районе близ Монтгомери Вилледж.