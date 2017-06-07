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20:42 (мск), источник: РИА Новости

Полиция подтвердила, что убитый в США был гражданином России

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Убитый в Мэриленд 18-летний Артем Зиберов был гражданином России, сообщили РИА Новости в полицейском управлении уезда Монтгомери штата Мэриленд.

«Мы можем подтвердить, что он гражданин России», — сообщил РИА Новости представитель полиции. Ранее в полицейском участке заявили, что не обладают информацией о гражданстве погибшего.

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Информации о том, какой статус был у погибшего в США, пока нет.

Двое молодых людей — 18-летний Артем Зиберов (Artem S. Ziberov) и 17-летний Шади Ади Наджар (Shadi Adi Najjar) — были застрелены вечером в понедельник в автомобиле в жилом районе близ Монтгомери Вилледж.

Расследование инцидента продолжается, подозреваемых пока нет.

За любые сведения о нападавших полиция объявила вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Комментарии
2
А Б
Беспричинно и немотивированно подобные преступления в любой стране являются редкой случайностью, а это значит, что гражданин РФ, находившийся в США, имел связь с криминальным миром.
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арсений сидоров
полиция ничего не говорит,а что тогда можно обсуждать-гадать на кофейной гуще
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