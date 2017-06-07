Полиция подтвердила, что убитый в США был гражданином России
ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Убитый в Мэриленд 18-летний Артем Зиберов был гражданином России, сообщили РИА Новости в полицейском управлении уезда Монтгомери штата Мэриленд.
ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Убитый в Мэриленд 18-летний Артем Зиберов был гражданином России, сообщили РИА Новости в полицейском управлении уезда Монтгомери штата Мэриленд.
«Мы можем подтвердить, что он гражданин России», — сообщил РИА Новости представитель полиции. Ранее в полицейском участке заявили, что не обладают информацией о гражданстве погибшего.
Информации о том, какой статус был у погибшего в США, пока нет.
Двое молодых людей — 18-летний Артем Зиберов (Artem S. Ziberov) и 17-летний Шади Ади Наджар (Shadi Adi Najjar) — были застрелены вечером в понедельник в автомобиле в жилом районе близ Монтгомери Вилледж.
За любые сведения о нападавших полиция объявила вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.