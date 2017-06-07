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22:33 (мск), источник: Zakon.kz

Два автомобиля столкнулись в Алматы, пострадали двое

Причиной стал знак «Уступи дорогу».

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В ночь на 8 июня в Алматы произошла авария, пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло в мкр. «Айгерим 2», на пересечении ул. Байтенова и Шугыла. Столкнулись Toyota Camry и Lada Priora. Toyota двигалась по ул. Шугыла в восточном направлении, а Lada — по Байтенова на юг. Водитель Lada, игнорируя знак «Уступи дорогу», выскочил на перекресток, где тут же поплатился ударом в бок от Toyota.

В результате столкновения Toyota развернуло в обратном направлении, а Lada откинуло в сторону обочины, где она столкнулась со столбом дорожного освещения.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров из Lada.

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