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22:22 (мск), источник: Ipress.ua

Суд арестовал экс-налоговиков Циркуна и Криволапова

Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения в отношении экс-главы Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.

Источник: Ipress.ua

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения для подозреваемого, назначив содержание под стражей на 60 дней — до 22 июля 2017 года, и альтернативную меру пресечения — залог в размере 15 млн грн, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-начальнику Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрею Криволапову.

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Криволапову назначили новую меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 21 июля 2017 года и определили альтернативную меру пресечения — залог в размере 4,8 млн грн.

Отметим, что Военная прокуратура заочно объявила о подозрении бывшим начальникам Государственной налоговой службы Киева Олегу Низенко и управления в Одесской области Александру Чернобаю по делу о причинении ущерба государству на 96 млрд гривен.

Напомним, 24 мая по всей Украине прошли задержания верхушки бывшего Министерства доходов и сборов. В спецоперации задействовали 1700 полицейских и 500 военных прокуроров, они провели 454 обыска в 15 областях.

Отметим, что Печерский районный суд Киева отпустил уже пять налоговиков, которые были задержаны во время масштабной антикоррупционной операции правоохранителей.

Впоследствии, Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего главы налоговой службы Луганской области Александра Антипова, задержанного и доставленного в столицу в рамках масштабной антикоррупционной операции.

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