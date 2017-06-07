Суд арестовал экс-налоговиков Циркуна и Криволапова

Кроме того, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-начальнику Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрею Криволапову.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения для подозреваемого, назначив содержание под стражей на 60 дней — до 22 июля 2017 года, и альтернативную меру пресечения — залог в размере 15 млн грн, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

Криволапову назначили новую меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 21 июля 2017 года и определили альтернативную меру пресечения — залог в размере 4,8 млн грн.

Отметим, что Военная прокуратура заочно объявила о подозрении бывшим начальникам Государственной налоговой службы Киева Олегу Низенко и управления в Одесской области Александру Чернобаю по делу о причинении ущерба государству на 96 млрд гривен.

Напомним, 24 мая по всей Украине прошли задержания верхушки бывшего Министерства доходов и сборов. В спецоперации задействовали 1700 полицейских и 500 военных прокуроров, они провели 454 обыска в 15 областях.

Отметим, что Печерский районный суд Киева отпустил уже пять налоговиков, которые были задержаны во время масштабной антикоррупционной операции правоохранителей.