Украинец из-за постиранного паспорта решил тайком пройти через границу

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Пинские пограничники задержали украинца, который из-за случайно постиранного паспорта решил незаконно пересечь белорусско-украинскую границу, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Нарушителя обнаружили вечером 6 июня после сработки сигнализации на одном из участков границы.

«Мужчина пояснил, что перейти границу вне пунктов пропуска решился из-за пришедшего в негодность документа: накануне паспорт был случайно постиран вместе с одеждой», — сказали в ГПК.

По информации комитета, в отношении мужчины был начат административный процесс. За нарушение границы его могут оштрафовать или депортировать.