Украинец из-за постиранного паспорта решил тайком пройти через границу
Нарушителя обнаружили после сработки сигнализации на одном из участков границы.
Нарушителя обнаружили после сработки сигнализации на одном из участков границы.
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Пинские пограничники задержали украинца, который
Нарушителя обнаружили вечером 6 июня после сработки сигнализации на одном из участков границы.
«Мужчина пояснил, что перейти границу вне пунктов пропуска решился
По информации комитета, в отношении мужчины был начат административный процесс. За нарушение границы его могут оштрафовать или депортировать.