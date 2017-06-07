Стали известны подробности гибели трех школьников в центре Актобе

Напомним, тогда в реке Сазда в районе мечети «Нұр ғасыр» на глазах у многочисленных очевидцев утонули трое подростков. Новость о смерти потрясла весь город. Многие посчитали, что ребята решили искупаться в жаркий день в прохладной воде, однако, как было установлено, все трое были в одежде. В тот день по городу проходили мероприятия для детей. В парках ребятишки выпускали в небо воздушные шары, участвовали в массовом параде и танцевали под детские песни. На набережной 12 микрорайона всех юных прохожих угощали бесплатным мороженым, поэтому на бульваре было людно.

«Четверо друзей в тот праздничный день вышли прогуляться. Родителей они не предупредили. Как предполагает учитель двоих утонувших мальчишек Канзада Суентаева, один из ее учеников спустился к реке, чтобы, по всей видимости, охладиться. Но потерял равновесие и стал тонуть. Его одноклассник решил ему помочь, протянул руку — и тоже оказался в воде. Так Ернат Жаскайратов и Шынгыс Нургазы стали тонуть и звать на помощь. Младший братишка третьего одноклассника, Нуржана, Салим Аяпбергенов ринулся им помогать, однако справиться с двумя тонущими ребятами не смог, да и сам не удержался на берегу. Трое мальчишек утонули», — описывает издание произошедшее несчастье. (c).

Подростки учились в восьмом классе в средней школе № 31. Братишка Нуржана Салим был чуть младше — закончил седьмой класс. Вот, что о мальчишках говорит учитель Канзада-апай:

«Очень хорошие ребята. Учились они не очень хорошо, но были очень смышлеными и активными. Шынгыс был нашей живой энциклопедией. Что бы мы у него ни спросили, он знал на все ответ. Был очень любознательным. Воспитывали его бабушка с дедушкой, мама работает на вахте, отца нет. Но вся семья занималась воспитанием ребенка. Мальчишки дружили, потому что учились в одном классе, да и жили в одном районе. Каждый день почти виделись. Ернат был спортсменом, любил футбол, но мечтал стать менеджером. Очень внимателен был к своей сестренке, забирал ее из школы и был хорошим помощником мамы. Тоже воспитывался без отца. Сейчас всем семьям приходится очень тяжело. И в семье Нуржана горе — на его глазах погиб его братишка. Родители пока не могут ничего комментировать, у них большое потрясение. Как так произошло, я не знаю. Шынгыс ведь хорошо умел плавать. Как оказалось, ребята оставили ботинки и носки на берегу. Может, просто хотели глубину померять».

Как тонущие школьники в разгар праздника оказались незамеченными — непонятно. И почему никто из прохожих не пытался спасти ребят. На видео, выложенных в соцсетях, видно, что взрослые в парке были, они даже успели заснять работу спасателей на телефоны. На страницах zello.aktobe и aktobe_zello появился ролик в память об одном из погибших подростков — Шынгысе Нургазы. «Погиб, спасая тонущих друзей», — говорится в описании.