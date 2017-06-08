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03:32 (мск), источник: Вести Иркутск

Задержавших грабителя наградила полиция в Иркутске

В нужное время, в нужном месте. В Иркутске полиция наградила молодых людей за поимку грабителя.

Первую грамоту от правоохранителей Дмитрий Каптигулов, Николай Тюменцев и Василий Патрин получили ещё в мае. Тогда на улице Депутатской к ним за помощью обратилась девушка. Преступник, угрожая ей ножом, велел идти в безлюдный двор. Пострадавшая смогла вырваться и позвать на помощь. Спасители догнали мужчину, скрутили и сдали в полицию. А уже 1 июня в Первомайском парни помогли пожилой женщине. Грабитель вырвал у пенсионерки сумку. Рядом снова оказались отважные иркутяне.

— Она сказала, что сумку украли с деньгами. Показала на преступника, который убегал. Мы не раздумывая, начали догонять его. Догнали его, он пытался оказать сопротивление, мы его задержали, — говорят жители Иркутска.

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