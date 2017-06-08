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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Нефтью в бухте Патрокл заинтересовался Росприроднадзор

Обстоятельства загрязнения нефтепродуктами побережья бухты Патрокл во Владивостоке выясняет Росприроднадзор, сообщает ИА «Дейта».

350 метров берега загрязнено веществом темного цвета. Эксперты устанавливают суда, находившиеся в этом районе, ищут источник загрязнения.

Напомним, 6 июня в прибрежной зоне Владивостока, в бухте Патрокл жители города обнаружили большое масляное пятно.

Причем, черное масляное пятно отдыхающие обнаружили в день экологии, который отмечался в России в понедельник, 5 июня. Погода наконец-то порадовала приморцев и жители поспешили открыть купальный сезон, но в районе бухты Патрокл их ожидал неприятный сюрприз, о чем очевидны сообщали в социальных сетях.

По мнению эксперта, разлив нефтепродуктов в прибрежной зане Владивостока несёт реальную опасность как для птиц, морских млекопитающих, так и для человека.

Михаил Грач.

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