Нефтью в бухте Патрокл заинтересовался Росприроднадзор
Обстоятельства загрязнения нефтепродуктами побережья бухты Патрокл во Владивостоке выясняет Росприроднадзор, сообщает ИА «Дейта».
Обстоятельства загрязнения нефтепродуктами побережья бухты Патрокл во Владивостоке выясняет Росприроднадзор, сообщает ИА «Дейта».
350 метров берега загрязнено веществом темного цвета. Эксперты устанавливают суда, находившиеся в этом районе, ищут источник загрязнения.
Напомним, 6 июня в прибрежной зоне Владивостока, в бухте Патрокл жители города обнаружили большое масляное пятно.
Причем, черное масляное пятно отдыхающие обнаружили в день экологии, который отмечался в России в понедельник, 5 июня. Погода
По мнению эксперта, разлив нефтепродуктов в прибрежной зане Владивостока несёт реальную опасность как для птиц, морских млекопитающих, так и для человека.
Михаил Грач.