Нефтью в бухте Патрокл заинтересовался Росприроднадзор

350 метров берега загрязнено веществом темного цвета. Эксперты устанавливают суда, находившиеся в этом районе, ищут источник загрязнения.

Напомним, 6 июня в прибрежной зоне Владивостока, в бухте Патрокл жители города обнаружили большое масляное пятно.

Причем, черное масляное пятно отдыхающие обнаружили в день экологии, который отмечался в России в понедельник, 5 июня. Погода наконец-то порадовала приморцев и жители поспешили открыть купальный сезон, но в районе бухты Патрокл их ожидал неприятный сюрприз, о чем очевидны сообщали в социальных сетях.

По мнению эксперта, разлив нефтепродуктов в прибрежной зане Владивостока несёт реальную опасность как для птиц, морских млекопитающих, так и для человека.

Михаил Грач.