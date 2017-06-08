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03:21 (мск), источник: Вести Приморье

В селе Спасское грабители в масках напали на пенсионеров

Грабители в масках напали на приморских пенсионеров в селе Спасское. Об этом в дежурную часть сообщила местная жительница. Заявительница рассказала о том, что на ее пожилых родственников совершено разбойное нападение.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, женщина рассказала полицейским, что двое неизвестных мужчин в шапках с прорезями для глаз, разбив окно на веранде, проникли в дом ее родственника, проживающего на улице Ханкайской в селе Спасское. Избив пенсионеров, злоумышленники похитили деньги, телевизор, кухонный комбайн, мультиварку и продукты питания.

Потерпевших госпитализировали с сотрясением головного мозга и ранами головы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы патрульно-постовой службы полиции установили личности и задержали ранее судимых местных жителей 37 и 47 лет. Злоумышленников обнаружили в кафе около вокзала. В отделе полиции задержанные дали признательные показания в совершении разбойного нападения.

В ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество, а также шапки с прорезями для глаз.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемые заключены под стражу.

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