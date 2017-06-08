Партию обуви украл безработный хабаровчанин

Он украл партию ботинок, предназначавшихся для сотрудников одной из городских организаций. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Обувь мужчина собирался продать, деньги потратить на выпивку. Фигуранта задержали, он находится под подпиской о невыезде. Ботинки вернули их законному владельцу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.