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03:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Партию обуви украл безработный хабаровчанин

В Хабаровске 24-летний безработный мужчина обворовал склад. Ночью мужчина взломал дверной замок и проник в помещение.

Он украл партию ботинок, предназначавшихся для сотрудников одной из городских организаций. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Обувь мужчина собирался продать, деньги потратить на выпивку. Фигуранта задержали, он находится под подпиской о невыезде. Ботинки вернули их законному владельцу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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