Партию обуви украл безработный хабаровчанин
В Хабаровске 24-летний безработный мужчина обворовал склад. Ночью мужчина взломал дверной замок и проник в помещение.
В Хабаровске 24-летний безработный мужчина обворовал склад. Ночью мужчина взломал дверной замок и проник в помещение.
Он украл партию ботинок, предназначавшихся для сотрудников одной из городских организаций. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.
Обувь мужчина собирался продать, деньги потратить на выпивку. Фигуранта задержали, он находится под подпиской о невыезде. Ботинки вернули их законному владельцу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на