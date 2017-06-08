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03:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Попытка автоледи проскочить перекресток закончилась аварией в Хабаровске

Водители не пострадали.

Источник: Губерния онлайн

У заводоуправления «Дальэнергомаша» произошла авария с участием двух «Тойот», сообщает портал «Губерния». Автолюбительница, управлявшая «Марком», двигалась по улице Ленинградской в направлении Восточного шоссе. Ее оппонентка в «Раше» ехала по той же улице, в противоположную сторону, намереваясь свернуть налево, на улицу Ленина. Она не стала ждать очереди на поворот и решила проскочить в небольшой просвет.

Горожанка на «Марке» подъехала к перекрестку на разрешающий сигнал светофора, а в следующую секунду на ее пути оказалась нарушительница на «Тойоте Раш», подставив под удар правый борт кроссовера. После столкновения оба автомобиля покатались на улицу Ленина, где произошел второй удар, образовавший вмятину в середине кузова и на корпусе «Марка». Кроссовер бросило на бетонный разделитель. Отлетев от него, «Раш» еще раз ударился о серебристый седан. Водители не пострадали.

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