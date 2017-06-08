В Вашингтоне прошла панихида по убитому в США россиянину

Он сообщил, что мама Артема Юлия позвонила в храм во вторник вечером. «Мы поговорили с ней. Мальчик был в высшей степени порядочным, закончил школу с отличием, должен был получить диплом и собирался поступать в Мэрилендский университет изучать международные дела. Он владел тремя языками и дружил с правильными людьми», — сказал отец Виктор.

Он сообщил, что в среду утром родные приехали в храм. «Мы отслужили панихиду, они были утешены», — отметил священник.

По его словам, сейчас тело Артема находится в морге в Балтиморе. «Его обязательно привезут к нам, мы еще отслужим панихиду, а потом его отвезут в Москву, где состоится отпевание и похороны», — сказал отец Виктор.

Он также рассказал, что здесь Артем жил с мамой и отчимом, а в Москве у него остались папа, дедушка и другие родственники.

Двое молодых людей — 18-летний Артем Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар — были застрелены вечером в понедельник в автомобиле в жилом районе близ Монтгомери Вилледж. Расследование инцидента продолжается, подозреваемых пока нет. За любые сведения о нападавших полиция объявила вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.