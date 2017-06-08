Очевидцы рассказали о громком хлопке перед пожаром с четырьмя погибшими под Новосибирском

Все случилось в одно мгновение, вспоминают соседи. Громкий Хлопок — и сразу пожар. До приезда спасателей дом тушили всей улицей. Не успели….

В огне сгорели заживо 4 человека, среди них семилетний ребенок. Все — родственники. В тот вечер праздновали рождение нового члена семьи….

Он пытался спасти родных. Единственный, кто выжил… Сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь.

Кирилл Воробьев, корреспондент: «Довести мужчину в город было просто невозможно. у него 90% ожогов тела, его доставили в районную больницу. Он под наблюдением врачей, а их консультируют специалисты областного ожогового центра».

Дом из шпал, пропитанных горючим веществом — креозотом. Откуда пришел огонь? В этом сегодня разбираются следователи. .