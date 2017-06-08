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06:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Очевидцы рассказали о громком хлопке перед пожаром с четырьмя погибшими под Новосибирском

Врачи в эти минуты борются за жизнь мужчины, обгоревшего во время пожара в селе Прокудское, в котором погибли четверо, в том числе — ребенок. По факту трагедии следственный комитет проводит проверку.

Все случилось в одно мгновение, вспоминают соседи. Громкий Хлопок — и сразу пожар. До приезда спасателей дом тушили всей улицей. Не успели….

В огне сгорели заживо 4 человека, среди них семилетний ребенок. Все — родственники. В тот вечер праздновали рождение нового члена семьи….

Он пытался спасти родных. Единственный, кто выжил… Сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь.

Кирилл Воробьев, корреспондент: «Довести мужчину в город было просто невозможно. у него 90% ожогов тела, его доставили в районную больницу. Он под наблюдением врачей, а их консультируют специалисты областного ожогового центра».

Дом из шпал, пропитанных горючим веществом — креозотом. Откуда пришел огонь? В этом сегодня разбираются следователи. .

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