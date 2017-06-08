Эколога Тимура Усманова выпускают под залог

Заельцовский суд Новосибирска принял решение изменить меру пресечения и выпустить основателя экологической организации «Тут грязи нет» Тимура Усманова на свободу под залог в 1 млн рублей. Об этом сообщил в соцсети координатор правозащитной организации «Русь сидящая» в Сибири Дмитрий Петров.

11 мая судья признал его виновным в преступлении по статье «Грабеж», приговорив его к полутора годам лишения свободы. Поскольку в срок наказания должен был быть зачтен срок пребывания Усманова под стражей, он должен был выйти на свободу через несколько дней после оглашения вердикта. Тем не менее, прокуратура обжаловала решение Заельцовского районного суда, и Усманов остался в СИЗО. 7 июня состоялось заседание суда, на котором было рассмотрено ходатайство Усманова об изменении меры пресечения. После внесения залога Усманова должны будут освободить. У прокуратуры есть три дня на обжалование решения суда.

21 августа 2014 года в офисе экологической организации «Тут грязи нет». Ее руководитель Тимур Усманов, по версии следствия, пригласил для деловых переговоров знакомого предпринимателя Романа Коростелева, занимавшегося арендой недвижимости. Как указывается в деле, по звонку эколога в кабинет вошли спортсмен-единоборец Александр Шахов (Саня Рыхлый) и двое парней крепкого телосложения (проходят по делу как неустановленные лица). Один из них, указывается в деле, нанес коммерсанту несколько ударов в голову, второй использовал электрошокер. Нападавшие требовали у господина Коростелева написать расписку с признанием долга в $60 тыс., в противном случае якобы обещая вывезти предпринимателя на кладбище и закопать. В счет частичной уплаты долга они забрали у коммерсанта примерно 0,5 млн руб.

Осенью 2015 года Усманова и Шахова, которым предъявили обвинение в разбойном нападении (ст. 162 УК), водворили в СИЗО. Защита эколога утверждала, что все обвинение держится только на показаниях одного потерпевшего.