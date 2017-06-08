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05:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Труп хабаровской пенсионерки обнаружили спасатели в квартире на Ленинградской

Женщина перестала выходить на связь в начале недели, и ее сын обратился в экстренные службы.

Источник: Губерния онлайн

На улице Ленинградской в полночь спасатели попытались помочь пенсионерке, которая два дня не выходила на связь с родственниками, сообщает «Губерния».

Незадолго до этого 75-летнюю женщину решил проведать сын, обеспокоенный тем, что мама не отвечает на телефонные звонки. У мужчины были ключи, но попасть в квартиру он не смог. Открыть удалось лишь первую, внешнюю дверь. Вторая была заперта на засов.

После того как появился участковый, началась спасательная операция. Подобраться к засову было практически невозможно. Спасатели решили демонтировать двери вместе с косяком. Выяснилось, что помочь женщине уже нельзя: горожанка умерла, лежа в своей кровати.

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