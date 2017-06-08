Труп хабаровской пенсионерки обнаружили спасатели в квартире на Ленинградской
Женщина перестала выходить на связь в начале недели, и ее сын обратился в экстренные службы.
Женщина перестала выходить на связь в начале недели, и ее сын обратился в экстренные службы.
На улице Ленинградской в полночь спасатели попытались помочь пенсионерке, которая два дня не выходила на связь с родственниками, сообщает «Губерния».
Незадолго до этого 75-летнюю женщину решил проведать сын, обеспокоенный тем, что мама не отвечает на телефонные звонки. У мужчины были ключи, но попасть в квартиру он не смог. Открыть удалось лишь первую, внешнюю дверь. Вторая была заперта на засов.
После того как появился участковый, началась спасательная операция. Подобраться к засову было практически невозможно. Спасатели решили демонтировать двери вместе с косяком. Выяснилось, что помочь женщине уже нельзя: горожанка умерла, лежа в своей кровати.