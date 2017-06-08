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05:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске ожидаются грозы и сильный ветер

Спасатели не рекомендуют выходить на улицу.

Спасатели предупреждают о возможных неблагоприятных погодных явлениях. В четверг, 8 июня, по центральный районам Красноярского края ожидаются грозы и сильный ветер, порывы которого будут достигать до 18 м/с.

Также в этот день температура воздуха будет составлять +23°С. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +14°С.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города рекомендуют жителям города при грозе не выходить на улицу, закрыть окна и держаться подальше от электропроводки и антенн. Следует отключить электроприборы и не касаться металлических предметов. При сильном ветре на улице необходимо обходить рекламные щиты и другие легкие конструкции, а также строящиеся здания, деревья и не парковать рядом с ними автомобили.

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