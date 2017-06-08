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05:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Грудного ребенка увезли в больницу после ДТП около Бадалыка

Водитель на иномарке Volkswagen Golf выехал на перекресток.

Водитель на иномарке Volkswagen Golf выехал на перекресток и устроил ДТП еще с 3 машинами. В автомобиле Lada Granta на момент аварии находился 2-х месячный ребенок. Врачи скорой помощи приняли решение увезти младенца в больницу на обследование. Инцидент произошел в среду, 7 июня, около кладбища Бадалык. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как автомобиль Volkswagen Golf выехал на перекресток на «красный». В этот момент по прямой ехал отечественный автомобиль и грузовик. Удар пришелся на машину Lada Granta, в которой и находился грудной ребенок. После ДТП в иномарку врезались еще два транспортных средства. Кроме ребенка в аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал.

В ГИБДД рассказали, что предполагаемый виновник аварии был лишен прав за вождение в пьяном виде. Другие обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ДПС.

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