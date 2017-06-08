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05:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Крупный лесной пожар продолжают тушить в Катангском районе

В Иркутской области продолжают тушить один лесной пожара площадью 13 га, покрытый лиственным лесом, и 62 га редколесья.

Как 8 июня 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, очаг, который был обнаружен 5 июня, возник от грозы и располагается в Катангском районе в 15 км от населенного пункта Камакар.

Накануне областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение наблюдать с помощью системы космомониторинга еще за одним возгоранием в Качугском районе. Этот пожар действует на площади восемь гектаров, покрытых лесом, и 57 га заболоченной местности в 47 км от села Оськино. Этот очаг не несет угрозу населенным пунктам, а прогнозируемые затраты на его тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 677 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в 618 случаях выписаны штрафы на общую сумму 8198 тыс. рублей. Накануне инспекторы государственного пожарного надзора составили шесть протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 483 гражданина на общую сумму 1633 тыс. рублей, возбуждено 271 административное расследование.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности нигде не прогнозируется. IV класс ожидается в Катангском, Тайшетском и Нижнейдинском районах. III класс — в Чунском, Жигаловском, Усть-Удинском и Аларском районах. На остальной территории области установились низкие классы пожароопасности.

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