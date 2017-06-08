В Ангарске при столкновении автобуса и легковушки пострадали два человека
Пострадавших в аварии могло быть больше.
Пострадавших в аварии могло быть больше.
Ангарские автоинспекторы выясняют обстоятельства столкновения автобуса и легковушки, при котором пострадали два человека. Об этом сообщает
Авария произошла 7 июня около 12 часов в городе нефтехимиков. Как стало известно, водитель машины «ВАЗ 21061», двигаясь по улице Матросова на нерегулируемом перекрестке с улицей Сибирской, не уступил дорогу и врезался в автобус «КАВЗ», двигавшимся со стороны улицы Олега Кошевого.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легковушки. Известно, что водитель автобуса маршрута № 11 находился на перерыве, и в момент аварии в салоне не было пассажиров.