В Ангарске при столкновении автобуса и легковушки пострадали два человека

Ангарские автоинспекторы выясняют обстоятельства столкновения автобуса и легковушки, при котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 7 июня около 12 часов в городе нефтехимиков. Как стало известно, водитель машины «ВАЗ 21061», двигаясь по улице Матросова на нерегулируемом перекрестке с улицей Сибирской, не уступил дорогу и врезался в автобус «КАВЗ», двигавшимся со стороны улицы Олега Кошевого.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легковушки. Известно, что водитель автобуса маршрута № 11 находился на перерыве, и в момент аварии в салоне не было пассажиров.