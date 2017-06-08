В Красноярске под колёсами автобуса погиб подросток
Водитель, по предварительной версии, проехал на запрещающий знак светофора.
Водитель, по предварительной версии, проехал на запрещающий знак светофора.
Вчера вечером на ул. Судостроительная на пешеходном переходе автобус сбил группу детей, сообщают очевидцы в социальных сетях.
По предварительной версии ГИБДД, водитель автобуса № 98 проехал на запрещающий знак светофора и въехал в двух девочек и мальчика, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Мальчик 13 лет попал под колёса автобуса и от полученных травм скончался на месте. Одна из девочек не пострадала, другую осмотрели медики и отпустили домой.
Очевидца также сообщают, что водитель завершал движение на зелёный свет, мальчик же двинулся на красный и побежал прямо под автобус. Водитель заметил ребёнка поздно, предпринял попытку торможения, но ребёнок уже попал под автобус.