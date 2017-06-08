В Красноярске под колёсами автобуса погиб подросток

Вчера вечером на ул. Судостроительная на пешеходном переходе автобус сбил группу детей, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной версии ГИБДД, водитель автобуса № 98 проехал на запрещающий знак светофора и въехал в двух девочек и мальчика, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Мальчик 13 лет попал под колёса автобуса и от полученных травм скончался на месте. Одна из девочек не пострадала, другую осмотрели медики и отпустили домой.

Очевидца также сообщают, что водитель завершал движение на зелёный свет, мальчик же двинулся на красный и побежал прямо под автобус. Водитель заметил ребёнка поздно, предпринял попытку торможения, но ребёнок уже попал под автобус.