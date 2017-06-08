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05:44 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Берёзовке горит несанкционированная свалка

В Берёзовке горит несанкционированная свалка бытовых отходов.

Жители соседних домов с ужасом ожидают ветреной погоды и уже готовятся встречать огонь: подключили к водопроводу и размотали шланги по участкам. К слову, этой свалке уже 30 лет, мусор сваливают местные жители и предприниматели с продовольственной базы. Свалка горит ежегодно, самый крупный пожар произошёл весной 2015 года, тогда огонь уничтожил несколько домов.

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