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05:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Поврежденные стихией мосты ремонтируют в Приморье

Подрядчик приступил к ремонту пострадавшего от паводка моста и участка автодороги Извилинка-Берёзовка в Чугуевском районе, сообщает ИА «Дейта».

В работах задействовано 14 человек и восемь единиц техники — информирует краевая администрация.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, в сёлах Антоновка, Кокшаровка, Новомихайловка остаются подтопленными 21 подворье.

«С придомовых территорий сел Соколовка, Павловка, Уборка, Извилинка вода сошла. Транспортное сообщение с селом Берёзовка осуществляется по объездному пути через село Фурманово. Продуктами и дизельным топливом для электростанции населённый пункт обеспечен полностью», — сообщили в ведомстве.

Спад воды в реках района позволил начать аварийно-восстановительные работы на повреждённом участке дороги и мосту, связывающим село Берёзовка.

«Сейчас ведутся земляные работы, в них участвует 14 человек, задействовано восемь единиц различной техники», — уточнили в учреждении.

Также в район направлена группа спасателей Главного управления МЧС России по Приморскому краю для оказания адресной помощи населению.

Специалисты отмечают, что на большинстве рек края сохраняется постепенный спад уровня воды. Подъем воды дождевого паводка продолжается лишь в среднем течении реки Уссури, где на отдельных участках отмечается выход воды из низких берегов.

«В верхнем течении реки Уссури максимальные уровни паводка прошли, наблюдается повсеместный спад воды, сохраняется подтопление только пойменных участков. Опасных гидрологических явлений не ожидается», — прокомментировали ведомстве.

Однако, в ближайшие трое суток, в связи с прогнозируемыми дождями, на реках центральных, юго-восточных и восточных районов края ожидается дополнительный подъем уровня воды до одного метра.

«На отдельных участках создается угроза подтопления хозяйственных объектов, участков дорог. На остальных реках края ожидаются колебания уровня воды до 30 сантиметров», — отметил оперативный дежурный.

Напомним, прошедшие дожди вызвали подъём уровня воды в реках Уссури, Павловка, Извилинка до 1,2 метра, что привело к подтоплению нескольких сёл, частичное разрушению дорожного полотна на автомобильных дорогах Извилинка-Березовка, Ленино-Березовка, повреждению мост через реку Извилинка, в результате чего нарушено транспортное сообщение в селе Березовка. Решением Администрации Чугуевского района 5 июня Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка введён режим чрезвычайной ситуации местного значения.

Михаил Грач.

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