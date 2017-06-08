Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших нашли в море
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших обнаружен в море в четверг, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших обнаружен в море в четверг, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.
Мы обнаружили обломки пропавшего самолета и несколько тел в море.
Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). На борту самолета, по последним данным, находились 122 человека, в том числе 15 детей.