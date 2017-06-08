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06:27 (мск), источник: РИА Новости

Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших нашли в море

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших обнаружен в море в четверг, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.

Мы обнаружили обломки пропавшего самолета и несколько тел в море.
Мин Аун Хлаинг
Командующий мьянманской армией

Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). На борту самолета, по последним данным, находились 122 человека, в том числе 15 детей.

Комментарии
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Соболезнования и сочувствие родным и близким погибших.
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