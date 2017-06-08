Пострадавшему от удара тока мальчику начали делать операцию в Хабаровской ККБ № 2
Прогноз, относительно здоровья ребенка, врачи пока не дают.
Прогноз, относительно здоровья ребенка, врачи пока не дают.
Хабаровск, 8 июня, AmurMedia.
В ККБ № 2 началась операция по пересадке кожи юному пациенту, получившему страшные ожоги во время игры на железнодорожных путях. О
Чуть меньше месяца назад, 14 мая, пострадавшему от ожогов электричеством мальчику исполнилось 11 лет. Сегодня состояние его здоровья таково, что без операции по пересадке кожи организму будет сложно справиться с восстановлением поврежденных тканей.
Из 60% полученных ожогов 40% нуждаются в пересадке, сообщили в ККБ № 2. Большая часть пострадавших кожных покровов врачами отнесена к 3б степени. В этом случае самостоятельное заживление может потребовать очень много времени, а то и вовсе оказаться невозможным.
У подростка пораженными оказались почти все части тела. Наименее пострадавшая спина станет донором здоровой кожи, необходимой для проведения операции.
Прогнозы по состоянию здоровья и срокам выздоровления пока делать рано. Накануне операции мальчик только начал выходить из ожогового шока (это первый период течения ожоговой болезни).
Родители маленького пациента, по словам Натальи Гараевой, наконец появились в больнице.
Напомним, в дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что ударом разряда электрического тока травмирован ребенок. По предварительной информации установлено, что 11-летний мальчик вместе со своими друзьями играл на железнодорожном полотне и коснулся контактной сети в районе станции Дормидонтовка Вяземского района. В результате нарушения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры ребенок получил сильнейший удар электрическим током.
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