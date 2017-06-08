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06:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пострадавшему от удара тока мальчику начали делать операцию в Хабаровской ККБ № 2

Прогноз, относительно здоровья ребенка, врачи пока не дают.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 июня, AmurMedia.

В ККБ № 2 началась операция по пересадке кожи юному пациенту, получившему страшные ожоги во время игры на железнодорожных путях. О каких-либо прогнозах говорить пока еще рано, сообщила корр. ИА AmurMedia заместитель главного врача ККБ № 2 Наталья Гараева.

Чуть меньше месяца назад, 14 мая, пострадавшему от ожогов электричеством мальчику исполнилось 11 лет. Сегодня состояние его здоровья таково, что без операции по пересадке кожи организму будет сложно справиться с восстановлением поврежденных тканей.

Из 60% полученных ожогов 40% нуждаются в пересадке, сообщили в ККБ № 2. Большая часть пострадавших кожных покровов врачами отнесена к 3б степени. В этом случае самостоятельное заживление может потребовать очень много времени, а то и вовсе оказаться невозможным.

У подростка пораженными оказались почти все части тела. Наименее пострадавшая спина станет донором здоровой кожи, необходимой для проведения операции.

Прогнозы по состоянию здоровья и срокам выздоровления пока делать рано. Накануне операции мальчик только начал выходить из ожогового шока (это первый период течения ожоговой болезни).

Родители маленького пациента, по словам Натальи Гараевой, наконец появились в больнице.

Напомним, в дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что ударом разряда электрического тока травмирован ребенок. По предварительной информации установлено, что 11-летний мальчик вместе со своими друзьями играл на железнодорожном полотне и коснулся контактной сети в районе станции Дормидонтовка Вяземского района. В результате нарушения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры ребенок получил сильнейший удар электрическим током.

Справки: Если площадь ожога II-III-IV степеней превышает 10−15% поверхности тела, у пострадавшего развивается ожоговая болезнь. Тяжесть ее зависит от площади и глубины ожога, возраста пострадавшего, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний.

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