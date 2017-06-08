В Башкирии «Хонда Аккорд» врезалась в гараж и загорелась

ЧП произошло ранним утром в среду, 7 июня, в Нефтекамске. По улице Карла Маркса на «Хонда Аккорд» ехал 39-летний водитель.

По непонятной пока причине он не справился с управлением на мокрой дороге, и на полном ходу врезался в кирпичный гараж. От удара машина загорелась. Водителя на скорой увезли в больницу, но спасти его не смогли: вскоре он скончался. На переднем сиденье автомобиля находился 17-летний сын водителя, ему потребовалась госпитализация.