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08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии «Хонда Аккорд» врезалась в гараж и загорелась

Водитель скончался в больнице.

ЧП произошло ранним утром в среду, 7 июня, в Нефтекамске. По улице Карла Маркса на «Хонда Аккорд» ехал 39-летний водитель.

По непонятной пока причине он не справился с управлением на мокрой дороге, и на полном ходу врезался в кирпичный гараж. От удара машина загорелась. Водителя на скорой увезли в больницу, но спасти его не смогли: вскоре он скончался. На переднем сиденье автомобиля находился 17-летний сын водителя, ему потребовалась госпитализация.

— За минувшие сутки в республике произошло семь дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, восемь пострадали, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по РБ.

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