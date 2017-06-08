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08:50 (мск), источник: РИА Новости

На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье «теракт», сообщила пресс-служба управления киевской полиции.

Об инциденте стало известно ночью в 00.05 (совпадает с мск).

«При осмотре (места происшествия — ред.) выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

Начато уголовное производство по статье 258 («террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

Комментарии
2
А Б
Нет практически никаких сомнений в том, что целью этого происшествия, охарактеризованного как теракт, исходя из статьи возбуждённого уголовного дела, являлось намерение злоумышленников поссорить Украину с США. Надо полагать, что этот план противникам добрых отношений между странами, осуществить не удастся.
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Эдуард Иванов
Несомненно это хаккеры из России. Доказательств правда нет, но это всегда они.
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