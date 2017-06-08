На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв

Об инциденте стало известно ночью в 00.05 (совпадает с мск).

«При осмотре (места происшествия — ред.) выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

Начато уголовное производство по статье 258 («террористический акт») Уголовного кодекса Украины.