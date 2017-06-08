Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска
Пенсии в России предложили платить иначе
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Прекрасная мишень»: эксперт о новейшем авианосце США
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10В тени красоты
10Теракт в Лондоне
09:23 (мск), источник: РИА Новости

МАК: следов воздействия взрывчатки на разбившемся польском Ту-154 не было

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая в 2010—2011 годах занималась расследованием катастрофы разбившегося под Смоленском польского Ту-154М, не выявила воздействия на борт взрывчатых веществ, подтвердил в интервью РИА Новости председатель комиссии Алексей Морозов.

Источник: РИА Новости

«Как следует из… окончательного отчета, в ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных в комиссию Следственным комитетом России. Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было», — заявил Морозов.

По его словам, ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждали версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе.

Морозов также рассказал, что никакого исчезновения секундных фрагментов записи с бортовых самописцев Ту-154М, о котором говорят польские эксперты, не было.

Читайте также
Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании крушения Ту-154

По данным МАК, на судне было два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации.

Морозов отметил, что расшифровкой АТM-QAR занимались польские эксперты.

«Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких “исчезнувших” трех секундах», — рассказал председатель комиссии МАК.

По словам Морозова, расшифровка штатного защищенного параметрического самописца содержится в отчете МАК в полном объеме.
Читайте также
Крупнейшие авиакатастрофы в России в 2001—2016 годах. Справка

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Согласно отчету МАК, непосредственной причиной трагедии стало решение пилотов не уходить на запасной аэродром, а системными- недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

При этом в Польше в сентябре 2016 года был опубликован отчет о новом расследовании. В Варшаве утверждают, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

Комментарии
4
САНЯ ВЕТРОВ
А голландцы представили ?...распилили самлет в нарушении всех правил...обвинили чутли не в причастности России заочно...и замолкли.А братик Качинского смерть президента и свиты использует в своих интересах чтоб заработать на антироссийской реторики..за это хорошо платят в Брюсселе.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Донченко
Политика. И спекуляция.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юрий Жданов
Что за упертые Поляки, все ни как не успокоятся. Расследование прошло, выводы есть, все согласились ну что еще надо и сколько можно?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Владельцем лайнера 'Генерал Ватутин' оказался собственник из России
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы
На президентских выборах в России сделают ставку на молодежь
Ракета «Протон-М» со спутником США стартовала с Байконура
Месси продлит контракт с «Барселоной»
Спорт
Роналду как 10 Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мира Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года. Ни одного россиянина в нем не оказалось
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Слушания по реновации в Госдуме: что уже известно
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь