МАК: следов воздействия взрывчатки на разбившемся польском Ту-154 не было

Источник: РИА Новости

«Как следует из… окончательного отчета, в ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных в комиссию Следственным комитетом России. Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было», — заявил Морозов.

По его словам, ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждали версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе.

Морозов также рассказал, что никакого исчезновения секундных фрагментов записи с бортовых самописцев Ту-154М, о котором говорят польские эксперты, не было.

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По данным МАК, на судне было два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации. Морозов отметил, что расшифровкой АТM-QAR занимались польские эксперты. «Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких “исчезнувших” трех секундах», — рассказал председатель комиссии МАК.

По словам Морозова, расшифровка штатного защищенного параметрического самописца содержится в отчете МАК в полном объеме.