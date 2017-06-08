Легковушка сбила школьницу на переходе в Шахтах

Как сообщает «Блокнот», 7 июня автомобиль ВАЗ-2107 сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента школьница с травмами была доставлена в больницу.

Управлявший «семеркой» 23-летний шахтинец скрылся с места происшествия.

В настоящее время молодого человека разыскивают полицейские.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.