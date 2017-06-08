В Кинельском районе охранник застрелил жену на рабочем месте и покончил с собой
ЧП произошло в лаборатории установки подготовки нефти около села Алакаевка вечером 25 мая, пишет «Самарское обозрение».
ЧП произошло в лаборатории установки подготовки нефти около села Алакаевка вечером 25 мая, пишет «Самарское обозрение».
В лабораторию здания пришел 52-летний охранник Александр Салманов, находившийся в тот день на дежурстве. Здесь он из своего служебного ружья «Сайга-410» смертельно ранил гражданскую жену — 47-летнюю Светлану Свинцову, работавшую лаборантом, а затем застрелился.
Сейчас полиция ведет проверку.