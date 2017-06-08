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10:26 (мск), источник: СуперОмск

Омские таможенники конфисковали 26 тонн контрабандного спирта вместе с фурой

Согласно документам, машина везла из Казахстана жидкое химическое вещество для изготовления моющих средств.

В мае 2017 года сотрудниками Омской таможни совместно с омским УЭБиПК был задержан грузовой автомобиль. Как показала экспертиза, перевозимой жидкостью был этиловый неденатурированный спирт с концентрацией 96,6%. А предъявленные водителем документы были поддельными.

В грузовике оказалось 26 тонн спирта общей стоимостью 4,6 млн рублей. Контрафакт был задержан вместе с фурой и передан для хранения в Территориальное Управление Росалкогольрегулирования.

По факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере возбуждено уголовное дело. Виновным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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