Омские таможенники конфисковали 26 тонн контрабандного спирта вместе с фурой

В мае 2017 года сотрудниками Омской таможни совместно с омским УЭБиПК был задержан грузовой автомобиль. Как показала экспертиза, перевозимой жидкостью был этиловый неденатурированный спирт с концентрацией 96,6%. А предъявленные водителем документы были поддельными.

В грузовике оказалось 26 тонн спирта общей стоимостью 4,6 млн рублей. Контрафакт был задержан вместе с фурой и передан для хранения в Территориальное Управление Росалкогольрегулирования.

По факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере возбуждено уголовное дело. Виновным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.