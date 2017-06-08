В Екатеринбурге пожарные не могли добраться до горящей квартиры

8 июня 2017 года около 11.30 в Екатеринбурге загорелась однокомнатная квартира на девятом этаже дома № 11 по улице Южногорской.

Как рассказали «Уралинформбюро» очевидцы, огнеборцы приехали быстро, но 40 минут «бегали кругами», так как не могли подключиться к источникам водоснабжения. Проехать по двору пожарным машинам не дают припаркованные по обеим сторонам дороги автомобили.

Заливать вырывающееся из окон пламя начали в 12.10 — один из огнеборцев с брандспойтом подобрался к квартире по автолестнице.