В Новосибирске женщина-таксист выжила после нападения двоих клиентов, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По данным ведомства, вечером 5 июня двое молодых людей 18 и 16 лет находились у одного из ТЦ в Новосибирске. Парни вызвали такси, чтобы отправиться в Калининский район. К ним прибыла женщина-таксист на «Мазде».

Парни сели вдвоем на заднее сидение и решили убить женщину-водителя и забрать автомобиль. По пути они попросили автоледи заехать еще в одно место.

«Действуя далее с целью причинения смерти потерпевшей, молодые люди стали наносить ей множественные ножевые ранения, при этом колющим предметом орудовал один из них, а второй удерживал женщину руками. В какой-то момент последней удалось вырваться и покинуть салон автомобиля. Догнав потерпевшую на улице, обвиняемые нанесли ей ещё не менее двух ножевых ранений, после которых женщина упала на землю», — рассказали в СК.

Парни забрали из салона автомобиля 900 рублей и мобильный телефон, а потом скрылись.

Женщина пришла в себя и добралась до ближайшей АЗС, где обратилась за помощью. Пострадавшую госпитализировали, она осталась жива.

«В течение суток сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области были установлены местонахождение и личности злоумышленников, далее они были доставлены к следователю Следственного комитета», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Один из задержанных вину признал частично, второй полностью отрицает причастность к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по независящим от посягавшего лица обстоятельствам).

Подозреваемых заключили под стражу.

Расследование продолжается.