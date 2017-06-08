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17:46 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане в одно время в двух районах опрокинулись два авто: погибли три человека

В двух районах Татарстана 7 июня в двух опрокинувшихся машинах погибли три человека, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД. Оба ДТП случились в 10:00.

В Чистопольском районе на 8 км дороги Чистополь-Четырчи 80-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и опрокинулся в кювет, от полученных травм на месте погибла 76-летняя жена. Сам водитель был госпитализирован, он скончался в больнице уже после 13 часов.

В это же время в Кайбицком районе 42-летний водитель Daewoo Nexia на высокой скорости не справился с управлением и опрокинулся в кювет, от полученных травм он скончался в РКБ Казани поздно вечером.

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