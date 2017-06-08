В Татарстане в одно время в двух районах опрокинулись два авто: погибли три человека

В Чистопольском районе на 8 км дороги Чистополь-Четырчи 80-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и опрокинулся в кювет, от полученных травм на месте погибла 76-летняя жена. Сам водитель был госпитализирован, он скончался в больнице уже после 13 часов.

В это же время в Кайбицком районе 42-летний водитель Daewoo Nexia на высокой скорости не справился с управлением и опрокинулся в кювет, от полученных травм он скончался в РКБ Казани поздно вечером.