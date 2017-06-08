В Татарстане в одно время в двух районах опрокинулись два авто: погибли три человека
В двух районах Татарстана 7 июня в двух опрокинувшихся машинах погибли три человека, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД. Оба ДТП случились в 10:00.
В двух районах Татарстана 7 июня в двух опрокинувшихся машинах погибли три человека, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД. Оба ДТП случились в 10:00.
В Чистопольском районе на 8 км дороги
В это же время в Кайбицком районе 42-летний водитель Daewoo Nexia на высокой скорости не справился с управлением и опрокинулся в кювет, от полученных травм он скончался в РКБ Казани поздно вечером.