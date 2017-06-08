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13:21 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани разыскивают 39-летнего жителя Амурской области

Мужчина пропал в 2016 году.

Краснодар. 8 июня — Новая Кубань. Иванов Александр Александрович 20 ноября 2016 года вышел из квартиры, расположенной по улице Новая в селе Новгородка Свободненского района Амурской области, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, худощавого телосложения, рост 170 см., волос темный, стрижка короткая, на подбородке справа имеется родинка, на переносице шрам.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, просьба сообщить в следственное управление Следственного комитета России по Амурской области по телефонам: 8 (4162) 22−14−00 (прямая линия), 22−05−51 (телефон доверия).

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