На Кубани разыскивают 39-летнего жителя Амурской области

Краснодар. 8 июня — Новая Кубань. Иванов Александр Александрович 20 ноября 2016 года вышел из квартиры, расположенной по улице Новая в селе Новгородка Свободненского района Амурской области, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.



Приметы пропавшего: на вид 40 лет, худощавого телосложения, рост 170 см., волос темный, стрижка короткая, на подбородке справа имеется родинка, на переносице шрам.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, просьба сообщить в следственное управление Следственного комитета России по Амурской области по телефонам: 8 (4162) 22−14−00 (прямая линия), 22−05−51 (телефон доверия).