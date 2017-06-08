На Кубани разыскивают 39-летнего жителя Амурской области
Мужчина пропал в 2016 году.
Мужчина пропал в 2016 году.
Краснодар. 8 июня — Новая Кубань. Иванов Александр Александрович 20 ноября 2016 года вышел из квартиры, расположенной по улице Новая в селе Новгородка Свободненского района Амурской области, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает
Приметы пропавшего: на вид 40 лет, худощавого телосложения, рост 170 см., волос темный, стрижка короткая, на подбородке справа имеется родинка, на переносице шрам.
Всем, кому