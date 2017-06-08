Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в РФ
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Пенсии в России предложили платить иначе
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Побольше жира: как правильно приготовить барбекюСоветы по приготовлению мяса на углях от обладателя звезды Мишлен.
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
СМИ: Татьяна Васильева осмелилась выложить фото без парика
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10В тени красоты
11:22 (мск), источник: РИА Новости

Экс-главбух «Седьмой студии» пошла на сделку со следствием

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бывший главный бухгалтер созданной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Нина Масляева признала вину по делу о хищении госсредств и пошла на сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на ее арест.

Источник: РИА Новости

«Не снимаю свой вины и изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение», — сказала обвиняемая.

Пресненский суд Москвы в конце мая арестовал Масляеву до 19 июля.

Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания «Седьмая студия» получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Комментарии
4
А Б
Истина, как известно, рано или поздно проявится, как оказалось и в деле "Седьмой студии". Обычное, банальное хищение, фактом якобы причастности к которому пытались очернить и оболгать талантливого режиссёра с мировым именем.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А А
некрасивых женщин не бывает)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
viktor golov
Бухгалтер взял вину на себя...А значит так называемый "талантливый" режиссер их и присвоил...Это как азбука...от А до Я...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как театральная труппа «Седьмая студия» связана с «Гоголь-центром»
26 мая© Ньюстюб
Владельцем лайнера 'Генерал Ватутин' оказался собственник из России
МАК: следов взрывчатки на разбившемся польском Ту-154 не было
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы
На президентских выборах в России сделают ставку на молодежь
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Слушания по реновации в Госдуме: что уже известно
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео) Максим Галкин опубликовал трогательный видеоролик с участием маленького Гарри.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь