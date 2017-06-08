Экс-главбух «Седьмой студии» пошла на сделку со следствием

«Не снимаю свой вины и изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение», — сказала обвиняемая.
Пресненский суд Москвы в конце мая арестовал Масляеву до 19 июля.
Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания «Седьмая студия» получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.