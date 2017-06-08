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11:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

КРАЗ переехал водителя в Бодайбинском районе Иркутской области

СУ СКР начало доследственную проверку.

47-летний водитель одной из золотодобывающих компаний в Бодайбинском районе Приангарья погиб во время ремонта КРАЗа. Местный следственный отдел СУ СКР начал доследственную проверку по факту гибели мужчины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

«Известно, что водитель не установил противооткатные устройства, машина покатилась и наехала на мужчину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, водитель скончался на месте», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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