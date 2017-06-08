КРАЗ переехал водителя в Бодайбинском районе Иркутской области
СУ СКР начало доследственную проверку.
СУ СКР начало доследственную проверку.
47-летний водитель одной из золотодобывающих компаний в Бодайбинском районе Приангарья погиб во время ремонта КРАЗа. Местный следственный отдел СУ СКР начал доследственную проверку по факту гибели мужчины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Известно, что водитель не установил противооткатные устройства, машина покатилась и наехала на мужчину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, водитель скончался на месте», — сообщили в
В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего.