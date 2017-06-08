Трое мужчин помогли полиции задержать грабителя в Иркутске

Жители Иркутска помогли полиции задержать грабителя, который напал на пожилую женщину и вырвал у нее сумку в микрорайоне Первомайском, 1 июня, около 14.00. Храбрые мужчины уже второй раз в этом году помогают сотрудникам МВД в раскрытии преступлений. 1 марта они поймали 40-летнего мужчину, который угрожал ножом девушке, чтобы отобрать смартфоном. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские в торжественной обстановке поощрили троих жителей Иркутска за содействие в задержании подозреваемого в нападении на старушку. Злоумышленник сзади толкнул 65-летнюю женщину и вырвал у нее сумку с деньгами. В этот момент, Николай Тюменцев, Дмитрий Каптигулов и Василий Патрин проезжали мимо на автомобиле. Они успели догнать мужчину и передали его полиции.

«Так уж получилось, что по стечению обстоятельств мы в очередной раз оказались в ситуации, когда людям потребовалась помощь. Разумеется, что каждый такой поступок связан с определенной степенью риска для собственной безопасности, поэтому мы не спешим заявлять, чтобы нам подражали. Если вы оказались в похожей ситуации, лучше сообщить в полицию и при возможности незаметно проследить куда и каким способом скрылись преступники, запомнив, как можно больше деталей», — пояснили молодые люди.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».