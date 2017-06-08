Трое мужчин помогли полиции задержать грабителя в Иркутске
Неравнодушные парни уже второй раз за год героически помогают правоохранителям.
Неравнодушные парни уже второй раз за год героически помогают правоохранителям.
Жители Иркутска помогли полиции задержать грабителя, который напал на пожилую женщину и вырвал у нее сумку в микрорайоне Первомайском, 1 июня, около 14.00. Храбрые мужчины уже второй раз в этом году помогают сотрудникам МВД в раскрытии преступлений. 1 марта они поймали 40-летнего мужчину, который угрожал ножом девушке, чтобы отобрать смартфоном. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Полицейские в торжественной обстановке поощрили троих жителей Иркутска за содействие в задержании подозреваемого в нападении на старушку. Злоумышленник сзади толкнул 65-летнюю женщину и вырвал у нее сумку с деньгами. В этот момент, Николай Тюменцев, Дмитрий Каптигулов и Василий Патрин проезжали мимо на автомобиле. Они успели догнать мужчину и передали его полиции.
«Так уж получилось, что по стечению обстоятельств мы в очередной раз оказались в ситуации, когда людям потребовалась помощь. Разумеется, что каждый такой поступок связан с определенной степенью риска для собственной безопасности, поэтому мы не спешим заявлять, чтобы нам подражали. Если вы оказались в похожей ситуации, лучше сообщить в полицию и при возможности незаметно проследить куда и каким способом скрылись преступники, запомнив, как можно больше деталей», — пояснили молодые люди.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».