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13:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми осудили женщину, напавшую на сотрудника колонии

Жительница Уфы отбывала срок за убийство, когда совершила новое преступление.

В Перми осудили женщину, которая буянила в колонии. Жительница Уфы отбывает наказание за убийство на территории Перми с 2005 года.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, 58-летняя заключённая находилась в специализированной больнице исправительного учреждения. Женщина грубо нарушала правила внутреннего распорядка и применила насилие в отношении инспектора отдела безопасности исправительной колонии.

Жительнице Уфы вынесли новый приговор. Её признали виновной в дезорганизации деятельности колонии. По совокупности приговоров она проведёт в местах заключения ещё 10 лет.

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