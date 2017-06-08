В Перми осудили женщину, напавшую на сотрудника колонии

В Перми осудили женщину, которая буянила в колонии. Жительница Уфы отбывает наказание за убийство на территории Перми с 2005 года.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, 58-летняя заключённая находилась в специализированной больнице исправительного учреждения. Женщина грубо нарушала правила внутреннего распорядка и применила насилие в отношении инспектора отдела безопасности исправительной колонии.

Жительнице Уфы вынесли новый приговор. Её признали виновной в дезорганизации деятельности колонии. По совокупности приговоров она проведёт в местах заключения ещё 10 лет.