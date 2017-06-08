В Перми осудили женщину, напавшую на сотрудника колонии
Жительница Уфы отбывала срок за убийство, когда совершила новое преступление.
Жительница Уфы отбывала срок за убийство, когда совершила новое преступление.
В Перми осудили женщину, которая буянила в колонии. Жительница Уфы отбывает наказание за убийство на территории Перми с 2005 года.
Как сообщили в
Жительнице Уфы вынесли новый приговор. Её признали виновной в дезорганизации деятельности колонии. По совокупности приговоров она проведёт в местах заключения ещё 10 лет.